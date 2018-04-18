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Источник Правда.Ру

Собянин и Воробьев захотели познать народный протест

Общество

В Москве и Московской области власти объявили конкурсы на социсследования на сумму 56 млн рублей и 94 млн рублей соответственно. Объявление размещено на сайте госзакупок.

Собянин и Воробьев захотели познать народный протест. Собянин и Воробьев захотели познать народный протест

Часть победителей уже определилась, часть конкурсов только объявлена. Москва потратит 8,3 млн руб. на изучение мнения креативного класса: в 50 фокус-группах будут участвовать архитекторы, урбанисты, работники культуры, журналисты, опросят также 9500 предпринимателей. Требуется выявить уровень их удовлетворенности жизнью, "страхи, препятствующие реализации потенциала" и определить складывающийся у них "образ будущего Москвы".

Также за 8,9 млн руб. заказаны фокус-группы и опрос 14 800 бюджетников о том, как с ними общаются органы исполнительной власти. Примерно такие же суммы город заплатит за изучение того, как городские СМИ информируют жителей, как горожане относятся к работе власти с населением и к деятельности местного самоуправления, как молодежь участвует в жизни столицы. Исследования включают фокус-группы и опросы от 12 000 до 27 000 человек.

Контракт на 3 млн руб. уже выиграл ВЦИОМ: он выяснит мнение москвичей о ситуации в городе, проблемах образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ, о ситуации с мигрантами, пишут "Ведомости".

Четыре конкурса выиграла компания "Класс. Тренинг. Коучинг. Консалтинг", которая в 2017 г. изучала градостроительное законодательство для мэрии и исследовала безопасность городской среды для нескольких районов САО.

Несколько конкурсов посвящены анализу общественно-политической ситуации: в частности, нужно выявить "значимые общественные и политические события и явления", выяснить отношение жителей к делам муниципалитета и их доверие к институтам, оценить восприятие ими деятельности губернатора и уровень протестных настроений. Один из конкурсов направлен на изучение мнения о мерах властей по защите конкуренции, развитию производства, предприятий торговли и услуг. 12,3 млн руб. будут заплачены за мониторинг эффективности деятельности органов власти и выяснение мнения жителей о транспорте, экологии, "степени уверенности в завтрашнем дне".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что телеграм-каналы провели опрос о принадлежности Крыма, который показал, что 68% респондентов считают полуостров неотъемлемой частью России. И это мнение среды, которая считается наиболее либеральной и прозападно-ориентированной.

Согласно опросу канала "Медиатехнолог", 68% респондентов ответили, что "Крым — это Россия", по 11% — "Крым — это Украина, он оккупирован временно" и "Крым — это Украина, его никогда не вернуть". 7% ответили, что "Крым должен быть сам по себе как суперавтономия", 4% — "Крым на самом деле татарский и турецкий".

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