Депутат Госдумы предложил перенести продажу алкоголя и сигарет в специализированные магазины

18 января депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов внес на рассмотрение законопроект, который запрещает продажу алкогольной продукции и табачных изделий в магазинах и супермаркетов. Если Госдума одобрит инициативу депутата, алкоголь и сигареты будут продаваться в специализированных точках сбыта.

"Мы не справимся с алкогольной зависимостью до тех пор, пока алкоголь свободно продается в магазинах. Более того, полки со спиртным провоцируют молодежь на употребление веществ, которые останавливают развитие и убивают организм. Если мы оградим детей и все общество от разнообразного ассортимента алкогольной продукции, то интерес к ней существенно снизится", - считает Андрей Свинцов.

Примечательно то, что вход в специализированные магазины планируется ограничить по возрасту. Подростки младше 18-и лет не смогут попасть в специализированную точку сбыта табака и алкоголя.

Напомним, "Правда.Ру" писала о возросшем количестве покупок алкоголя в интернете среди россиян, а также о странах Европы, жители которых больше всех тратят деньги на спиртные напитки.

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