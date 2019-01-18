В Роскачестве рассказали о правилах выбора безопасного моющего средства

В Роскачестве определили, по каким критериям нужно выбирать эффективное и безопасное моющее средство для посуды и, как им правильно пользоваться.

Эксперты отметили, что перед покупкой того или иного моющего средства необходимо внимательно читать его состав. Данная рекомендация касается не только новых средств, но и уже привычных в использовании, так как производители могут заменять некоторые компоненты на другие, имеющие схожие свойства.

Чтобы обезопасить себя от нежелательного химического воздействия, необходимо выбирать только те средства, где нет хлора и хлороорганических соединений, а также фосфатов и фосфанатов. Даже самые слабые отдушки могут вызвать аллергическую реакцию.

По утверждению специалистов, многие средства основаны на веществах растительного происхождения, которые полностью растворяются в воде. На упаковках органических моющих средств есть соответствующий знак, например Ecogarantie, Eco Label, QAI. Цена у органического средства будет выше из-за природных компонентов в составе. При анализе содержания органических средств для мытья посуды можно увидеть, что в них эфирные масла, аминокислоты и пептиды, имеющие высокую себестоимость.

Независимо от состава и цены средства, оно должно хорошо пениться, не быть слишком вязким и храниться в упаковке, которая защищена от случайного пролития. Специалисты отметили, что в использовании моющего средства самое важное правило - наносить его на губку а не на посуду. Эксперты также рекомендуют не пользоваться битой посудой со сколами и трещинами, чтобы средство не застревало внутри и не наносило вред здоровью.

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