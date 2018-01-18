Выдача загранпаспортов по месту пребывания сократится до трех месяцев

Руководство МВД РФ поддержало поправки в закон, сокращающие сроки оформления загранпаспорта по месту фактического проживания граждан.

Как пояснила заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова, "срок выдачи сокращается с четырех до трех месяцев, это вполне достаточное время для того, чтобы провести все проверочные мероприятия для указанных лиц".

Она также отметила, что, учитывая тот факт, что "порядка 9,2% наших граждан по месту пребывания отправляют заявления на загранпаспорта, мы предполагаем, что этот срок должен быть уменьшен до трех месяцев"

Ранее сообщалось, что правительство согласовало поправки в федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", согласно которым сроки оформления загранпаспорта по месту пребывания сократятся с четырех месяцев до трех.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что премьер-министр России Дмитрий Медведев своим распоряжением сократил срок оформления паспорта гражданина РФ до 30 дней.

На сайте кабмина говорится, что до этого при выдаче или замене паспорта, а также в связи с его утратой паспорт выдавался в двухмесячных срок со дня принятия документов территориальными органами ФМС.

Подписанным постановлением этот срок сокращен до 30 дней. При этом если гражданин обратился в связи с утратой паспорта в территориальный орган ФМС, выдавший его, документ будет оформлен за 10 дней.