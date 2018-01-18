В Якутске сотрудники авиакомпании бросили на морозе старушку-колясочницу

В Якутске возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Речь идет о сотрудниках авиакомпании, которые не помогли престарелой женщине-инвалиду в коляске попасть внутрь аэропорта, хотя услуга дополнительного обслуживания была оплачена.

Происшествие случилось 9 января, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте. Рейсом из Иркутска в аэропорт Якутска прибыла 89-летняя женщина. Другие пассажиры помогли ей покинуть самолет, а в зал аэропорта она попасть не смогла.

"Несмотря на оплату дополнительного обслуживания во время перелета в связи с ограничениями жизнедеятельности, высадка женщины из самолета, в том числе с использованием специального подъемного устройства (амбулифта), а также ее сопровождение в зал прилета лицами, ответственными за оказание данных услуг, не были обеспечены", — говорится в сообщении ведомства.

В результате беспомощная пенсионерка была вынуждена находиться на улице при температуре -40 градусов, пока не приехала ее дочь. Она и написала заявление в правоохранительные органы.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Ульяновске сотрудники ПАТП-1 потребовали двух незрячих инвалидов оплатить провоз на автобусе собак-поводырей. Инцидент произошел на автовокзале, контролеры отказались пускать инвалидов в салон автобуса. Когда инвалиды сослались на соответствующий закон, контролеры ответили им просто: "Закон у каждого свой".

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