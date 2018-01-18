В начале февраля в Москве традиционно состоится всероссийский PR+ Forum. На площадке соберутся вместе более ста профессионалов сферы связей с общественностью из компаний крупного и среднего бизнеса. Среди спикеров представители российских и международных компаний, госорганов, федеральных СМИ, лидеры мнений рунета.
II Всероссийский форум профессионалов сферы связей с общественностью
Москва, 8-9 февраля 2018, Холидей Инн Москва Сущевский
PR+ Forum 2018 это:
В рамках "PR+" FORUM 2018 мы не будем вручать премии или рассказывать о том, насколько важен PR в цифровую эпоху. Мы будем рассматривать конкретные кейсы и подходы, показавшие эффективность на практике.
Уже подтвердили свои выступления:
Как это было в 2017 году — фотоотчет проекта.
Постоянные скидки для владельцев клубных карт InterForum и их коллег.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.
15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.
15 января стало известно, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).
2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.