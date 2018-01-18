В Москве пройдет II Всероссийский форум профессионалов сферы связей с общественностью

В начале февраля в Москве традиционно состоится всероссийский PR+ Forum. На площадке соберутся вместе более ста профессионалов сферы связей с общественностью из компаний крупного и среднего бизнеса. Среди спикеров представители российских и международных компаний, госорганов, федеральных СМИ, лидеры мнений рунета.

II Всероссийский форум профессионалов сферы связей с общественностью

Москва, 8-9 февраля 2018, Холидей Инн Москва Сущевский

PR+ Forum 2018 это:

100+ участников

30+ спикеров

16 кейсов

5 обзорных докладов

2 дискуссии

А также PR-дебаты, Community Management мастер-класс и многое другое…

Программа мероприятия

В рамках "PR+" FORUM 2018 мы не будем вручать премии или рассказывать о том, насколько важен PR в цифровую эпоху. Мы будем рассматривать конкретные кейсы и подходы, показавшие эффективность на практике.

Уже подтвердили свои выступления:

Реваз Юсупов, Заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий по связям с общественностью, ГОСКОРПОРАЦИЯ РОСТЕХ

Елена Вишнякова, Директор по связям с общественностью, EN+ GROUP

София Иванова, Директор по внешним коммуникациям, КОНЦЕРН КАЛАШНИКОВ

Кермен Манджиева, Директор по связям с общественностью Северо-Западный филиал, МЕГАФОН

Анна Амелькина, Вице-президент по коммуникациям, БАНК ОТКРЫТИЕ

Евгений Михайленко, Руководитель департамента современных общественно-политических институтов, УПРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ

Ярослав Андреев (Эльф Торговец), Основатель и генеральный директор, WILDJAM

Евгения Фалькова, Директор по корпоративным связям в регионе Запад, DANONE

Виктория Васильева, Директор по связям с общественностью, УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПОЛЮС

Дарья Топильская, Директор Департамента коммуникаций и информационной политики, ЛОКОТЕХ

Ольга Алексеева, PR-директор, YOTA

Анастасия Тимошина, советник по стратегическим коммуникациям, UNESCO IITE

Андрей Алтухов, Директор департамента по связям с общественностью, НОВЫЙ ПОТОК

Роман Карманов, Заместитель генерального директора, КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Елена Дубровская, Руководитель пресс-службы, ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДИАГРУППА

Как это было в 2017 году — фотоотчет проекта.

Регистрация на форум

Постоянные скидки для владельцев клубных карт InterForum и их коллег.