Почему детей нельзя заставлять постоянно извиняться

Автор книги "Не делиться — это нормально! И другие неправильные правила воспитания разумных и отзывчивых детей" Хизер Шумейкер привела доводы, почему детей нельзя заставлять постоянно извиняться. Это, скорее, может помешать формированию сочувствия — ведь "извини" станет просто формальностью для избежания наказания.

Фото: kremlin.ru

Требование извиняться за малейшую оплошность — отнюдь не показатель хорошего воспитания. За таким "простите" нет четких намерений: ребенок не извлечет урока, если на самом деле не понял, что кого-то обидел или что-то сделал не так.

Да и окружающие, услышав извинение, не пускаются в пляс, не все начинают чувствовать себя комфортно. Главная цель извинений — воспитать отзывчивого, доброго и внимательного человека на деле. Формальное "извини" не самый эффективный способ научить детей доброте и состраданию. Как раз наоборот — эта фраза позволяет детям выкрутиться из неприятной ситуации, не задумываясь о последствиях своих действий. Учить детей нужно на самом деле не извиниться в нужный момент, а понять, что это значит.

"Маленькие дети иногда нас обманывают. Они могут имитировать извинения и даже плакать вместе с другим ребенком, но большинство малышей еще не способны испытывать сожаление. Конечно, все дети разные — ваш ребенок может отличаться ранним развитием, — но у многих уровень эмоционального и когнитивного развития еще не позволяет испытывать угрызения совести. Раскаяние требует способности видеть глазами другого человека и полностью понимать причинно-следственную связь. У маленьких детей эти навыки только формируются. Ожидая от ребенка извинений, вы просто внушаете ему ложные представления о том, как следует поступать: ударил, извинился и продолжил свое дело", — пишет психолог.

Разговаривайте и проговаривайте с ребенком ситуации, чтобы учиться на ошибках. Эти разговоры будут гораздо более значимыми, чем выпаленное (и зачастую неискреннее) "извини", советует психолог.

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