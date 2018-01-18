Прокуратура разрешила курсантам-летчикам танцевать голыми

Приволжская транспортная прокуратура сделала выводы по результатам проверки о появлении в СМИ ролика с танцующими курсантами. Будущие летчики из Ульяновского института гражданской авиации снялись в фривольном клипе в нижнем белье.

И хотя парни просто дурачились, ролик вызвал негативные отзывы как у ряда пользователей, так и у начальства училища. Речь шла даже об отчислении курсантов, в поддержку которых появилась петиция общественности. Точку поставила прокуратура. Отчислять курсантов оснований нет.

"В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также уставом института, правил внутреннего распорядка курсантов УВАУ ГА, правил предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено", - говорится в сообщении ведомства.

Однако, руководству училища все же внесено представление.

"Вместе с тем в связи с ненадлежащей организацией воспитательного процесса, нарушением федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", локальных правовых актов института ректору учебного заведения внесено представление, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении прокуратуры.

Впрочем, говорят в администрации училища, сними курсанты этот ролик вне стен учебного заведения, и разговору бы не было. Тем более, что клип является безобидной пародией на в точь такой же клип американских солдат, снятый в 2013 году. Но там клип ажиотажа не взывал.

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