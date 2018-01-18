За убийство Героя России посадят пожизненно

Верховный суд принял решение заменить на пожизненное лишение свободы наказание участнику банды Артуру Бекболатову, убившему сотрудника Росгвардии Магомеда Нурбагандова в Дагестане.

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Как говорится на сайте Генеральной прокуратуры России, cудебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда "согласилась с доводами государственных обвинителей и усилила Бекболатову наказание до пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", говорится в сообщении.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Артура Бекболатова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима в октябре 2017 года. Обвинение настаивало на пожизненном заключении.

Убитому полицейскому Магомеду Нурбагандову в сентябре 2016 года присвоили звание Героя России, указ подписал президент Владимир Путин.

Напомним, что дагестанский полицейский, будучи пойманным боевиками, отказался призвать коллег уйти со службы. Его последними словами стали: "Работайте, братья". Видеозапись казни была найдена позже у одного из бандитов.

На кадрах - офицер полиции Магомед Нурбагандов. Его казнили 10 июля 2016 года в Сергокалинском районе. Бандиты хотели заставить Магомеда сказать слова, порочащие российскую полицию, но он отказался. Вскоре мужчина был убит.

Сами боевики ненамного пережили свою жертву и были убиты спустя несколько недель в ходе спецоперации.