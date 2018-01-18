Под Читой дети ходят в школу пешком через лес из-за отмены автобуса

В Забайкалье дети из поселка Каменный Карьер Читинского района второй месяц ходят в школу пешком через лес. Чиновники отменили школьный автобус.

Сейчас в ситуации разбирается следственный комитет. "Следователи регионального следственного управления в ближайшее время проверят соответствие данных СМИ действительности. Будут опрошены жители посёлка Каменный Карьер, а также представители районной администрации", — сказано в сообщении ведомства.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Иркутской области семиклассник Илья Имеев из деревни Батхай каждый день носит на себе через реку местных детей, чтобы они могли попасть в школу. Власти отказались строить ради детей мост: в деревне живут всего 14 семей.

Населённые пункты с одной стороны разделяет пятидесятикилометровая "грунтовка", а с другой — неглубокая река, путь через которую составляет около трёх с половиной километров.

По словам матери Имеева, дети из деревни Батхай постоянно ходят в школу через реку, как и их родители — за покупками. Альбина Имеева добавляет, что дети часто болеют из-за необходимости пробираться через холодную реку и сидеть на занятиях в мокрой одежде.

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