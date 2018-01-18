Росгвардия пообещала жестко подавить Майдан после выборов-2018

Заместитель начальника Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин заявил, что любые провокации в ходе подготовки и проведения президентских выборов будут пресекаться.

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По его словам, "мы... готовимся к нештатному развитию любой ситуации. Если такое будет происходить, мы к этому будем готовы, будем действовать жестко, оперативно, но в пределах и рамках действующего законодательства".

Зинин также подчеркнул, что особое внимание его ведомство намерено уделить защите избирательных участков (всего бойцы Росгвардии совместно с МВД и частными охранными предприятиями должны взять под охрану более 93 тыс. участков).«Расчет сил уточняется, их будет достаточно для обеспечения общественной безопасности», - сказал Зинин.

Ранее сообщалось, что российские силовики учатся отражать атаки и предотвращать беспорядки, сценарий которых аналогичен произошедшему год назад в Киеве.

Бороться с "Майданом" внутренние войска МВД РФ учились за счет использования "всех атрибутов тех событий", среди которых - горящие покрышки, бутылки с воспламеняющимися смесями, камни, которыми забрасывают военнослужащих.

Учения охватывают большую часть территории нашей страны, пояснил глава пресс-службы ВВ МВД РФ Василий Панченков.

Силовики, тесно сотрудничая с коллегами их ФСБ и ФСКН, тренируются в Крымском, Приволжском, Центральном, Южном, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах.

"На очередном этапе [учений] за основу были взяты события, которые происходили в недавнем прошлом в одной из соседних стран", - описывает происходящий "Заслон-2015"( так называются учения в этом году - прим. Правды.Ру) Панченков.

Напомним, что в соцсетях нередки обсуждения существующего значительного арсенала МВД РФ против беспорядков. В последние годы к нему добавились "Воланомет" и "русский ADS". Кроме того, полиция получла "едкий "Томат", луч боли и защиту от "коктейля Молотова".

"На учениях были действительно применены и машины разграждения, и "Тигры" и даже "Воланомет",- заявил Politonline.ru источник в МВД. "Учения были приближены к реальности максимально, хотя "Заслон-2015 посвящен не только "Майдану", но и антитеррору",- добавил высокопоставленный офицер.

Стоит добавить, что в большом интервью сотрудников ОМОН, участвовавших в пресечении беспорядков на Болотной, правоохранители заявили: "поймите, прежде всего нас волнует безопасность людей, мы не хотим насилия, действуем предельно гуманными методами. На мосту, допустим, стояло четыре водомета, и их вполне хватило бы на то, чтобы смыть всю эту толпу в речку. Точно так же там стояли „Тигры", где сидели люди, и у них резиновые пули. Но нам никто не дал команду: „Действуйте, как вас учат". Кто здесь работает, никто не хочет лишней крови".