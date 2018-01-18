Московские священники освятят воды четырех океанов планеты

В Крещение священники Московского патриархата освятят воды четырех океанов. Северный Ледовитый океан освятят в Тикси, сообщает "Интерфакс".

Индийский океан освятят в районе Персидского залива с побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Атлантический океан будет освящен в исландском Рейкьявике, там это сделает местная православная община.

Воды Тихого океана освятят в трех точках: на берегу Сиамского залива в Таиланде, в бухте Новик в Приморье (Японское море) и в бухте Гертнера Магаданской области (Охотское море).

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что отсутствие льда не помешает москвичам искупаться на Крещение. Купели могут оборудовать на открытой воде. Об этом "Правде.Ру" сообщил глава "Российского союза спасателей" Сергей Щетинин.

По его словам, места купания в случае чего оградят буйками. Спасатели доставят спасательные круги. Будут дежурить суда на воздушных подушках и катера. Впрочем, сотрудники МЧС в любом случае будут находиться у купелей, даже если водоемы за эти дни и покроются льдом.

Щетинин отметил, что купаться православные смогут только в определенных местах, которые оборудуют всем необходимым. В частности, будут установлены палатки для переодевания.

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