В уральском вузе появился золотой туалет для ректората

В УрГЭУ — СИНХ уборные для ректората отремонтировали роскошной плиткой и позолоченными элементами. Так, в женской уборной на стене висит огромное зеркало, сообщает Ura. ru.

Фото: ura. news

Зеркало украшено надписью — высказыванием Софи Лорен "Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет, в конце концов, убедить в ней всех остальных". Потолок украшает позолоченная лепнина, на стенах — изящные светильники, картины из камня. Дополняют интерьер изящные пуфики.

Снимки уборной в различных ракурсах уже расходятся по соцсетям, где пользователи в большинстве называют интерьер безвкусным.

Доступ к роскошному туалету разрешен только работникам вуза и преподавателям. При этом большая часть аудиторий университета и уборные для студентов находятся в плачевном состоянии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве у сотрудника службы безопасности "Газпрома" украли унитаз стоимостью 200 тысяч рублей. В краже охранник подозревает мигрантов, которые проводили ремонт в его квартире.

Сотрудник "Газпрома" обратился в полицию. По данным правоохранителей, в его доме в посёлке Сосенское в Новой Москве делали ремонт. Когда сотрудник службы безопасности "Газпрома" вернулся домой, никого из рабочих там уже не оказалось. Кроме того, они забрали с собой его унитаз и несколько деталей от сантехники.

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