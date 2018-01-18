В уральском вузе появился золотой туалет для ректората

В УрГЭУ — СИНХ уборные для ректората отремонтировали роскошной плиткой и позолоченными элементами. Так, в женской уборной на стене висит огромное зеркало, сообщает Ura. ru.
Зеркало украшено надписью — высказыванием Софи Лорен "Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет, в конце концов, убедить в ней всех остальных". Потолок украшает позолоченная лепнина, на стенах — изящные светильники, картины из камня. Дополняют интерьер изящные пуфики.
Снимки уборной в различных ракурсах уже расходятся по соцсетям, где пользователи в большинстве называют интерьер безвкусным.
Доступ к роскошному туалету разрешен только работникам вуза и преподавателям. При этом большая часть аудиторий университета и уборные для студентов находятся в плачевном состоянии.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве у сотрудника службы безопасности "Газпрома" украли унитаз стоимостью 200 тысяч рублей. В краже охранник подозревает мигрантов, которые проводили ремонт в его квартире.
Сотрудник "Газпрома" обратился в полицию. По данным правоохранителей, в его доме в посёлке Сосенское в Новой Москве делали ремонт. Когда сотрудник службы безопасности "Газпрома" вернулся домой, никого из рабочих там уже не оказалось. Кроме того, они забрали с собой его унитаз и несколько деталей от сантехники.
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15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.
15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.
15 января стало известно, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).
2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.