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Кадыров написал стихотворение с обращением к "бесстыжей мрази" Слепакову

Общество

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал пост со стихотворением собственного сочинения, в котором обратился к популярному ранее в России комику Семёну Слепакову.

Кадыров написал стихотворение с обращением к "бесстыжей мрази" Слепакову

Артист осудил спецоперацию и уехал в Израиль, а также позволил себе высказывания, дискредитирующие российских военных, за что его предложили признать иноагентом.

Рамзан Ахматович в ироничной форме прошёлся по поэтическому дарованию Слепакова, сравнив его с Пушкиным, Блоком и Фетом, а также напомнил, "Песню про Рамзана", которую он исполнял. По мнению Кадырова, Семён тогда "переел пармезана".

Глава Чечни добавил, что разбирать новые вирши Слепакова про "русскую маму", написанные в угоду нацистам, ему тошно. И отметил, что российский народ быстро разобрался, кто поэт, а кто "бесстыжая мразь".

Заканчивается стихотворение Кадырова такими строками:

"Нет, ты не бойся, не нервничай, Сёма.
Я на Кавказе, ты — где-нибудь "дома",
Жги, хайпоед, на предательской ниве.
Думаешь, любят таких в Тель-Авиве?"

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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