Борису Акунину припомнили его слова 2000 года о том, что Россия опасна для цивилизации

Борис Акунин, имя которого стараются не упоминать в культурных кругах РФ, ещё в начале 2000-х годов заявлял о том, что во главе России стоит агрессивная государственная машина. Сейчас писатель активно критикует спецоперацию на Украине.

В 2014 году литератор переехал в Англию, так как был не согласен с проведением референдума в Крыму.

Писателю припомнили его заявления о России, которые он вложил в уста персонажа своего романа "Турецкий Гамбит".

"Ваша огромная держава сегодня представляет главную опасность для цивилизации", — приводит текст произведения Акунина iReactor.

После начала СВО Акунин позволял себе негативно отзываться о Владимире Путине. Писатель заявлял, что президент России живёт в иллюзорном мире.

"Русские правители часто попадают в засаду, называемую "маленькая победоносная война". К примеру, Николай-2 в 1904 г. или Николай-1 в Крымской войне", — заявлял Акунин.

Книги писателя убрали с полок во многих книжных магазинах страны, а его имя вычеркнули из театральных афиш.

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