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Россиянам рассказали о рассаде, которую пора готовить в феврале

Общество

В феврале уже идёт подготовка к посевному сезону. Залогом хорошего урожая являются подготовленные сеянцы. "Вести Подмосковья" рассказали о культурах, которые обычно сажают в этом зимнем месяце.

Россиянам рассказали о рассаде, которую пора готовить в феврале

В феврале нужно сажать помидоры. Подбирать лучше среднеспелые и раннеспелые сорта. Для рассады отлично подойдут высокорослые томаты, которые дают крупные плоды.

В этом месяце можно заняться рассадой клубники и земляники. Через три недели появляются всходы, которые высаживают в открытый грунт в мае.

Если посадить лук-порей в феврале, он даст осенью толстые, богатые витаминами ножки. Ещё овощ может долго храниться в погребах.

Сейчас подлежат рассаде ранние и среднеспелые сорта и гибриды баклажанов, а также сельдерей, болгарский перец.

Некоторые сажают семена картофеля зимой, а затем получают хороший урожай.

"Картошку сажаем каждый год. На посев оставляем часть предыдущего урожая. И так было долгие годы. Стали замечать, что со временем картофель всё чаще болеет, хуже храниться. Соседи посоветовали купить семена элитного сорта картофеля. Так и сделали. В первый год собрали небольшой урожай плодов небольшого размера. Но на посев — как раз. На следующий год у нас было полноценное поле крупного здорового и вкусного овоща", — приводит издание слова Ирины Солодовой из Волоколамского городского округа.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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