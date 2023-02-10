На олимпийского чемпиона Костомарова завели конфиденциальную медкарту

Из-за повышенного интереса прессы к состоянию Романа Костомарова доступ к его электронной медкарте ограничен. Теперь туда не могут заглянуть даже некоторые врачи.

Новости о состоянии здоровья Романа Костомарова сейчас часто противоречат друг другу. К примеру, сообщалось вначале про ампутацию обеих конечностей у спортсмена, а потом только про одну стопу. Как стало известно, это связано с засекречиванием электронной медицинской карты олимпийского чемпиона.

В настоящий момент доступ к медкарте Костомарова имеют даже не все врачи медицинского учреждения. А вот официальных заявлений по поводу каких бы то ни было операций, включая и ампутации, пока сделано не было. Такую информацию сообщил Telegram-канал Shot.

Сколько-нибудь достоверные данные могут поступать только от супруги фигуриста. Оксана Домнина в сети поздравила своего мужа с 46-м днём рождения 8 февраля и заявила о том, что с точки зрения медицины для него сейчас делается всё возможное и невозможное. Информацию про ампутации она комментировать не стала.

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