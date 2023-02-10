Психолог Руснак: поздравление с 14 февраля может вызвать раздражение у мужчины

Мужчины могут испытывать раздражение, когда их поздравляют с Днём святого Валентина, заявила психолог Галина Руснак.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта, женщины зачастую оказывают давление на представителей сильного пола 14 февраля, требуя от них эмоциональных порывов.

Специалист пояснила, что мужчинам не нравится, когда им высказывают претензии по поводу их спокойного состояния в День святого Валентина.

"Сильный пол в делах любовных не признаёт принуждения", — подчеркнула Руснак.

Она добавила, что в понимании многих мужчин 14 февраля — это "подростковый праздник". Психолог порекомендовала влюблённым заменить спонтанные сюрпризы на романтический ужин. По её словам, валентинки могут спровоцировать растерянность и дискомфорт, что в итоге испортит настроение.