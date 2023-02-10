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Фигурист Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук

Общество

Врачи пока не могут восстановить кровоснабжение в конечностях фигуриста Романа Костомарова. Спортсмену уже ампутировали левую стопу, а на правой пришлось удалить пятку и несколько пальцев.

Фигурист Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук

Некроз медики пока не могут остановить и сейчас стоит вопрос об ампутации пациенту кистей рук. Сообщается, что Костомаров уже дал согласие на операцию. Сейчас медики пытаются сделать все возможное, чтобы обойтись без ампутации.

По последним данным, спортсмен находится в сознании, но его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Ранее супруга Романа Костомарова впервые рассказала о лечении фигуриста.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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