Маргарита Симоньян рассказала о деталях получения подозрительной посылки

Главный редактор RT Маргарита Симоньян раскрыла детали инцидента с подозрительной посылкой, отправленной ей неизвестными.

Накануне в Telegram-канале Baza появилась информация, что служба безопасности медиахолдинга "Россия сегодня" вызвала сапёров для проверки посылки, которая пришла на имя Маргариты Симоньян. Позже оказалось, что в посылке были две книги о православии.

В своём Telegram-канале главред RT подтвердила информацию о посылке и обнародовала несколько уточняющих фактов.

По словам журналистки, сейчас она находится под государственной защитой. Её передвижениями и вопросом проверки присылаемых посылок занимаются "хорошие люди в погонах".

"Я об этой посылке и не узнала бы, поскольку хорошие люди в погонах посчитали её подозрительной. Они не обязаны о таком меня уведомлять. Просто другие нехорошие люди в погонах слили оперативную сводку за денежку", — объяснила Симоньян.

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