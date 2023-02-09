Песков заявил, что Кремль не участвует в споре между Кадыровым и Соболевым

О том, как в Кремле относятся к спору, возникшему между главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и депутатом Госдумы генералом Виктором Соболевым, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не участвуем в этой полемике и не хотели бы давать никакие оценки", — заявил Песков журналистам.

Напомним, Кадыров ранее выразил недовольство высказыванием генерала Соболева о том, что если Россия "пойдёт против Польши", то это может перерасти в третью мировую войну, поскольку Польша является членом НАТО. Глава Чечни предложил депутату "заранее сдаваться полякам".

Генерал назвал заявление Кадырова "странным" и добавил, что сдаваться полякам никто не собирается.

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