Путин по видеосвязи откроет новый терминал Толмачёво в Новосибирске

Сегодня, 9 февраля, в Новосибирске пройдёт торжественное открытие нового терминала аэропорта Толмачёво. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин по видеосвязи. Прямой эфир запланирован на телеканале ОТС до 20 часов по новосибирскому времени.

"Общая площадь нового терминала составляет более 58 тысяч квадратных метров. Пропускная способность воздушной гавани сразу возрастёт до 1,8 тысячи человек в час", — сообщает Сиб.фм.

Также открытие терминала приурочено к 100-летию российской гражданской авиации.

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