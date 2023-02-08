Нижегородскому оборонному заводу требуется много новых работников

На "Арзамасском приборостроительном заводе" в Нижнем Новгороде за год в 4 раза увеличилось количество вакансий.

Как пишет newsnn.ru, сейчас предприятию требуется 278 работников, в то время как ещё год назад количество вакансий было равно 72.

Больше всего заводу нужны инженеры-конструкторы, инженеры-электроники и инженеры-технологи, большой спрос наблюдается также и на многие другие рабочие специальности.

В ноябре прошлого года на нижегородских оборонных предприятиях в геометрической прогрессии выросло количество вакансий, причём спрос на потенциальных сотрудников до сих пор остаётся высоким.

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