Психолог: для того, чтобы вас слушали, нужно выбирать интересные или важные темы

Психолог Марианна Абравитова рассказала, какие приёмы и техники можно применять, чтобы заставить собеседника вас внимательно слушать.

"Первоначально следует отметить, что какими бы способами воздействия на коммуникацию вы не обладали — все равно не каждый человек будет вас слушать. Тема разговора должна быть интересна или важна для того человека, с кем вы говорите", ­- сказала Абравитова в разговоре с ФАН.

В процессе самой беседы эксперт посоветовала сразу "брать быка за рога", то есть сразу сказать своему визави что-то очень важное, чтобы заручиться его вниманием.

Будет проще эффективно строить беседу, если вы больше знаете о собеседнике, о том, как он привык общаться и вести дела, чтобы быть с ним "на одной волне". А чтобы всё прошло именно так, желательно найти о своём визави дополнительную информацию, добавила психолог.

Эксперт уточнила, что залог внимания собеседника — это захватывающая или важная для него тема, или же ему должен быть интересен человек, с которым он разговаривает.

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