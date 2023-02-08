Глава RT Маргарита Симоньян рассказала, что спецоперация на Украине в еë представлении должна была походить на операцию в Крыму.
Журналистка объяснила, что перед началом СВО по-другому представляла себе развитие событий на Украине.
Симоньян в передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека" призналась, что думала, что это будет “точечная операция, чуть сложнее и болезненнее, чем в Крыму”.
В первые дни СВО Маргарита говорила, что украинцы пекут пироги, готовясь встречать российскую армию.
В беседе с Корчевниковым Симоньян сказала, что лучше умереть за правое дело, чем уходить из жизни немощным и больным.
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