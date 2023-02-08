Симоньян призналась, что не так представляла себе СВО: чуть болезненнее, чем в Крыму

Глава RT Маргарита Симоньян рассказала, что спецоперация на Украине в еë представлении должна была походить на операцию в Крыму.

Журналистка объяснила, что перед началом СВО по-другому представляла себе развитие событий на Украине.

Симоньян в передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека" призналась, что думала, что это будет “точечная операция, чуть сложнее и болезненнее, чем в Крыму”.

В первые дни СВО Маргарита говорила, что украинцы пекут пироги, готовясь встречать российскую армию.

В беседе с Корчевниковым Симоньян сказала, что лучше умереть за правое дело, чем уходить из жизни немощным и больным.

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