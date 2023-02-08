Симоньян уверена, что неважно когда умирать: разница в 10, 20, 30 лет небольшая

Глава RT Маргарита Симоньян заверила, что будет рада посражаться, чтобы защитить свою страну.

Симоньян стала гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Отвечая на вопросы, журналистка отметила, что смерть неизбежна. Она считает, сто смерть в немощи и болезни хуже, чем кончина "за правильное и важное дело".

Маргарита признала, что уходить из жизни обидно, однако избежать смерти ни у кого не получится.

"Разница в 10 лет, в 20 лет, в 30 лет — в принципе небольшая. С точки зрения Вселенной — вообще небольшая", — сказала Симоньян.

Она отметила, что родила детей, всего в жизни добилась, поэтому готова встать на защиту государства.

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