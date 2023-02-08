Эксперт Шмелёв: "Хороший общественный транспорт приносит косвенную прибыль"

Директор по связям с органами государственной власти Станислав Шмелёв высказался о самоокупаемости общественного транспорта. Это традиционно зона ответственности государства, и практически всегда это дотационная отрасль, заявляет он.

Шмелёв отметил, что основной объём перевозок в городах обеспечивают государственные автотранспортные предприятия: они строят сеть маршрутов, исходя из потребностей города, обслуживают технику, контролируют развитие дорог.

"Хороший общественный транспорт приносит не прямую, а косвенную прибыль, стимулирует экономическое развитие городов", — передаёт слова эксперта inkazan.ru.

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