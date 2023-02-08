Светлана Бессараб: дети-сироты смогут получить второе бесплатное профессиональное образование

Депутата Госдумы Светланы Бессараб заявила, что в первом чтении законопроекта о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей будет рассмотрен вопрос о предоставлении права получить второе профессиональное образование бесплатно.

"Предлагаемые изменения позволят детям получить вторую профессию, востребованную на рынке труда. Такая возможность даст гарантии дальнейшего трудоустройства и повышения дохода", — отметила Бессараб в беседе с газетой "Солидарность".

Законопроект нацелен на то, данное обучение проводилось с учётом потребностей производства. Также предлагается оплачивать детям-сиротам приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей и установить ежемесячное пособие на период прохождения повторного обучения.

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