Жительница Новосибирска пытается продать девственность за миллион долларов

В Новосибирске 35-летняя женщина сообщила, что продаёт свою девственность. Соответствующее объявление появилось в Сети.

По информации atas.info, эта "услуга" стоит один миллион долларов или 71,5 миллиона рублей. Как подчеркнула россиянка, она верит, что любовь существует, но уже устала ждать принца.

"Симпатичная и скромная девушка. Без вредных привычек", — добавила женщина.

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