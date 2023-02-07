Автоэксперт Баканов рассказал о риске пожара в автомобиле из-за неоригинального лобового стекла

Автомобильный эксперт Пётр Баканов рассказал, к каким опасным последствиям может привести наличие неоригинального лобового стекла в автомобиле.

По словам эксперта, неоригинальное лобовое стекло может стать причиной выхода из строя электронного блока управления двигателем (ЭБУ). Более того, некачественное стекло может привести к пожару в автомобиле. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Дело в том, что ЭБУ и многие другие электронные блоки управления часто располагаются рядом с моторным щитом автомобиля или внутри передней панели. Если при этом у автомобиля установлено неоригинальное лобовое стекло, то во время дождя вода может попадать прямо на электронные компоненты или проводку.

"Если лобовое стекло было заменено на кривое, со временем в районе дефекта, где герметик соединен с кузовом, образуется протечка и вода во время дождя начнет капать на электронные компоненты или проводку. И вы даже не будете знать об этом. Результат обычно один — короткое замыкание и пожар", — пояснил Баканов.

Именно поэтому автомобильный эксперт советует водителям не экономить и устанавливать качественное лобовое стекло.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.