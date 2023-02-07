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Астролог Данилюк назвала дни растущей Луны наиболее благоприятным периодом для смены работы

Общество

Астролог Ирина Данилюк рассказала, что в определённые даты вероятность устроиться на новую работу выше.

Астролог Данилюк назвала дни растущей Луны наиболее благоприятным периодом для смены работы

Как сообщает "Москва 24", заниматься трудоустройством лучше в определённые дни. В данном случае речь идёт о фазах лунного роста. По словам астролога, именно дни растущей Луны являются наиболее благоприятными для новых дел и проектов. 

Так, самым благоприятным периодом для общения с потенциальным работодателем являются 2, 10, 14, 20, 27 и 28 дни лунного цикла.

Также существуют дни, когда с трудоустройством лучше повременить. По словам Данилюк, это период убывающей Луны. В эти дни замедляются все процессы, поэтому вместо новых начинаний лучше подводить итоги. Кроме того, в дни убывающей Луны можно подавать заявление на увольнение.

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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