Завкафедрой вуза МВД в Ставрополье задержан за взяточничество

В Ставропольском крае начался суд над завкафедрой регионального вуза МВД Виктором Евдошенко, который брал взятки от студентов.

Как пишет argumenti. ru, в рамках дела в получении взяток обвиняется не один человек — в течение трёх лет этим активно занимались 13 преподавателей вуза.

Обвиняемые были задержаны три года назад, часть из них была снята с занимаемых должностей, в отношении остальных были заведены уголовные дела.

Общая сумма взяток, которые успели получить бывшие педагоги — более 5,7 миллиона рублей.

Следствие выяснило, что у горе-преподавателей был фиксированный прайс: за сложный экзамен студентам нужно было отдать 3 тысячи рублей, а желающим сразу "закрыть" целую сессию приходилось раскошелиться на 9 тысяч рублей.

Благодаря тому, что главный обвиняемый Евдошенко преподавал в своём вузе законодательство РФ, ему удалось обеспечить себе наиболее щадящее наказание из всех возможных в рамках своего дела — 3,5 года колонии строгого режима.

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