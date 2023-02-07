В Русской православной церкви призвали Ватикан извиниться за обвинение патриарха Кирилла в ереси

Председателю папского совета по содействию христианскому единству кардиналу Курту Коху следует немедленно извиниться за обвинение патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ереси. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

При этом митрополит Леонид отметил, что в большинстве своём руководство Римско-католической церкви отстаивают те же традиционные ценности, что и РПЦ. Глава Африканского экзархата заявил, что некоторые из них не только допускают подобную риторику, но и ведут себя неподобающим образом.

"Понтифик официально встречается с украинскими раскольническими лидерами, которых он не пожурил, а весьма радушно принял. О закулисных переговорах со стамбульским Варфоломеем я вообще молчу", — сказал экзарх.

Ранее Pravda.Ru писала, что патриарх Кирилл призвал лишить частные клиники права на аборты.

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