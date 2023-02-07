Священник Савченко рассказал о том, может ли беременная женщина стать крёстной матерью

Священнослужитель русской православной церкви Николай Савченко рассказал, могут ли беременные женщины становиться крёстными матерями. Священник отметил, что такое вполне допустимо.

"Беременные женщины могут быть крёстными. Это не возбраняется. Не полагается быть крёстным тем, кто живёт в отношениях вне брака", — заявил представитель православной церкви интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

Священник подчеркнул, что даже если брак невенчанный, а просто зарегистрированный несмотря на то, что он не освящённый, это также не является препятствием.

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