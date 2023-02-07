В Тюменской области мужчине, на чьё ружьё наступила собака и застрелила его друга, огласили приговор

Местный житель Тюменской области, на чьё ружьё наступила собака и застрелила его друга выслушал приговор. Мужчина полностью признал свою вину, передаёт Megatyumen. ru.

"Эльмар принёс извинения потерпевшим, ранее не судим, на учётах не состоит, имеет постоянную регистрацию. Потерпевшие хорошо отозвались о нём — как об ответственном человеке, который поддерживает их семью и помогает по хозяйству, — рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Суд учитывая все обстоятельства дела и положительную характеристику назначил наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.

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