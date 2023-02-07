HeadHunter: треть пенсионеров в России вынуждены постоянно экономить

Специалисты YouDo и HeadHunter провели исследование и выяснили, что 32% российских пенсионеров приходится всегда экономить средства.

Как написали в РБК, 33,5% пожилых людей могут покупать лишь самые нужные товары. При этом 31% респондентов отметили, что для комфорта им нужно ещё немного денег.

По данным исследования, 2,5% пенсионеров в РФ довольны своим доходом. Около 1% опрошенных способны финансово помогать детям и внукам.

Известно, что в исследовании компаний приняли участие свыше трёх тысяч пользователей.

Ранее японские учёные узнали, что видеоигры улучшают навык многозадачности у пожилых людей.

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