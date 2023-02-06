Приставы Пермского края рассказали, какое имущество конфисковали в 2022 году. Они отметили, что забирать приходилось как недвижимость и автомобили, так и смартфоны, обувь, одежду, древесину, бензопилы, опознавательные фонари, шашки такси и прочие вещи, пишет издание properm.ru.
Также сообщается, что в двух посёлках они забрали нелегальную религиозную литературу и компакт-диски, которые затем были уничтожены.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.