Пермские приставы изымали в 2022 году обувь и религиозную литературу

Приставы Пермского края рассказали, какое имущество конфисковали в 2022 году. Они отметили, что забирать приходилось как недвижимость и автомобили, так и смартфоны, обувь, одежду, древесину, бензопилы, опознавательные фонари, шашки такси и прочие вещи, пишет издание properm.ru.

Также сообщается, что в двух посёлках они забрали нелегальную религиозную литературу и компакт-диски, которые затем были уничтожены.

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