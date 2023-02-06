Пьяный житель Тувы во сне убил шестилетнего ребёнка

Жителя Тувы заподозрили в убийстве шестилетнего ребёнка. По информации правоохранителей, трагедия произошла в ноябре прошлого года в селе Усть-Элегест.

Как заявили на официальном сайте прокуратуры, 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения лёг спать с ребёнком. При этом его родители выпивали в соседней комнате, отметили следователи. Предположительно, обвиняемый во время сна навалился на несовершеннолетнего.

Известно, что предполагаемому преступнику грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство двухлетней дочки.

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