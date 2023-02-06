Падчерица Урганта шокировала поклонников полуобнаженными фото в кровати

22-летняя приемная дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе показала подписчикам своего блога новые снимки. На них полуобнажённая девушка позирует на кровати. На некоторых фото из одежды на Кикнадзе только шуба. Подписчики сразу засыпали девушку комплиментами.

Эрика Кикнадзе регулярно выкладывает подобные фото. Девушка часто меняет внешность, экспериментирует с образами и цветом волос. Живет она в Нью-Йорке, где ведет блог и иногда участвует в модных показах.

Известно, что Эрика — не родная дочь Урганта, телеведущий приходится ей отчимом.

Ранее Pravda.Ru писала, что Ургант, Хрусталёв и Гудков появились на мюзикле "Ничего не бойся, я с тобой" в Москве.

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