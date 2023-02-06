Марков о визите Путина в Псков: хочет посоветоваться душой с Богом перед очень важным решением

Политолог Сергей Марков считает, что Владимир Путин отправится в Псков, чтобы встретиться со своим духовным отцом Тихоном Шевкуновым.

Марков отметил, что президент России стоит перед важным решением. Он считает, что предстоящий визит Путина в Псков обусловлен желанием главы РФ совершить "тихое совместное моление со своим духовным отцом.

"То есть Владимир хочет посоветоваться душой с Богом и попросить совета и помощи перед очень важным решением. Очень важным", — написал политолог в своём микроблоге.

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