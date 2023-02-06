Политолог Сергей Марков считает, что Владимир Путин отправится в Псков, чтобы встретиться со своим духовным отцом Тихоном Шевкуновым.
Марков отметил, что президент России стоит перед важным решением. Он считает, что предстоящий визит Путина в Псков обусловлен желанием главы РФ совершить "тихое совместное моление со своим духовным отцом.
"То есть Владимир хочет посоветоваться душой с Богом и попросить совета и помощи перед очень важным решением. Очень важным", — написал политолог в своём микроблоге.
Ранее сообщалось, что Украина получила надёжные разведданные о масштабном наступлении российской армии.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.