Юрист Соловьёв заявил, что на реализацию закона о сборе генома у заключённых требуется много денег

Новый закон в криминалистике поможет раскрытию преступлений. Юрист Иван Соловьёв разъяснил нюансы обязательного сбора биоматериала у заключённых и подозреваемых.

"Закон о государственной геномной регистрации был подписан достаточно давно, он продолжает работать и показывает себя очень хорошо", — приводит слова специалиста Радио 1.

Он отметил, что точность таких исследований составляет 99,9%, ошибок практически нет. Такая мера помогает не только раскрывать преступления, но и предотвращать их. К тому же те нарушители, которые уже провели в специальных учреждениях 15 суток, в следующий раз подумают перед совершением административного правонарушения, так как образцы их ДНК уже занесены в правоохранительную систему, сообщил Соловьёв.

"Конечно, когда государство вкладывает деньги в такое мероприятие, мы понимаем, что потребуются дополнительные финансовые средства на то, чтобы хранить это всё, обрабатывать и содержать дополнительный штат сотрудников", — подчеркнул юрист.

Он добавил, затраты на данную процедуру полностью оправданы.

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