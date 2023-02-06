Геофизик рассказал, что землетрясение с магнитудой до 4,5 сегодня наблюдалось и в России

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков в беседе с Pravda.Ru объяснил, стоит ли опасаться землетрясения в России после трагедии в Турции.

Кособоков отметил, что опасность для России всегда есть.

"Дело в том, что по территории России есть сейсмоопасные районы. Например, Большой Кавказ, Прибайкалье, Камчатка, Курилы. Камчатка, Курилы — очень опасные территории сейсмические", — подчеркнул эксперт.

Он рассказал, что сегодня землетрясение с магнитудой до 4,5 наблюдалось в районе Камчатки.

Геофизик объяснил, что предсказать день и час, в какое время случится землетрясение, невозможно.

"Предсказать на большой период времени, что в этом столетии произойдёт сколько-то землетрясений разной силы, можно достаточно определённо. Предсказать на месяцы и годы сложнее, но есть алгоритмы. В частности, в нашем институте есть алгоритмы, которые позволяют это делать", — сказал Кособоков.

Ранее сообщалось, что в Турции жертвами землетрясения стали более 900 человек.

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