Николай Сванидзе госпитализирован с пневмонией и отёком лёгких

6 февраля в СМИ появилась информация, что Николай Сванидзе госпитализирован с пневмонией и отёком лёгких. Сообщается, что журналиста отвезли в инфекционную больницу. По предварительной информации, он подключён в аппарату искусственной вентиляции лёгких. Отёк уже спал, однако Сванидзе от аппарата не отключён.

Помощница журналиста Оксана Ерофеева опровергла эту информацию, но никаких уточнений о его состоянии не дала.

При этом сам журналист на телефонные звонки не отвечает.

Ранее Pravda.Ru писала, что журналиста и бывшего члена СПЧ Николая Сванидзе задержали у станции метро "Сухаревская".

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