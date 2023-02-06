Жителей Новосибирска напугали загадочные надписи школьников в тоннеле в городе Оби

Представители ТУАД региона сообщили, что вандалы изуродовали подземный переход в городе-спутнике Новосибирска Оби. Местные жители предполагают, что значение надписей имеют сатанинские послания.

В ведомстве сообщили, что изуродованный тоннель невозможно отмыть от надписей. А значение написанных символов объяснили, как обычные теги, передаёт atas.info.

"На первый взгляд такой вид росписи покажется чем-то нацистским, но все не так страшно. Это просто тэги, которые придумывают школьники. Обычная подпись граффитиста.

В Территориальном управлении автомобильных дорог также отметили, что хулиганы очень часто орудуют в подземках Оби. Они оставляют не только рисунки, но и мусор, разбитые лампы, бутылки.

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