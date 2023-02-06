Вместе с детьми — Максим Траньков и Татьяна Волосожар улетели из России

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Максим Траньков и Татьяна Волосожар приняли решение уехать из России вместе с детьми. Они проведут недельный отпуск в ОАЭ.

Знаменитая российская пара фигуристов, олимпийские чемпионы Максим Траньков и Татьяна Волосожар приняли решение отдохнуть одну неделю в Абу-Даби, где температура сейчас является наиболее комфортной для туристов. Летом в ОАЭ градусник может показывать и выше +45С в тени. Фигуристы уже вылетели вместе с детьми на отпуск, о чём Максим рассказал в своём блоге.

Траньков и Волосожар сыграли красивую свадьбу 18 августа 2015 года, а через полтора года на свет появилась их дочь Анжелика. В мае прошлого года у олимпийских чемпионов родился сын, которому они дали необычное имя Теодор.

Максим и Татьяна — двукратные олимпийские чемпионы Сочи 2014 по фигурному катанию. Они также являются чемпионами мира, четырёхкратными чемпионы Европы и трёхкратными чемпионами России, что делает их одними их самых титулованных фигуристов в нашей стране.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.