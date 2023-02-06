Футболист Кержаков выплачивает на сына алименты в 10 тыс. рублей

Экс-супруга знаменитого российского футболиста Александра Кержакова рассказала, что тот почти забыл про родного сына. А размер его алиментов она назвала "невиданной щедростью".

Мультимиллионер Александр Кержаков выплачивает на сына алименты в размере 10 500 рублей в месяц. Об этом в своих социальных сетях рассказала его бывшая супруга Милана Тюльпанова. По ее словам, она предпринимала попытки повысить эту сумму, а также морально воздействовать на своего бывшего супруга, но тот продолжает "присылать копейки".

Артёму Кержакову пять лет, мальчик практически не видится с отцом, который даже иногда забывает поздравить его с днём рождения. Размер алиментов Милана иронично назвала "невиданной щедростью".

Моральную поддержку в этом ей оказала и бывшая супруга другого знаменитого футболиста, имеющего скандальную репутацию и даже тюремный срок, Павла Мамаева. Алана Мамаева получает на содержание их общего ребёнка чуть больше 11 тыс. рублей. Алименты назначаются судом в размере 25% от официально задокументированного ежемесячного дохода отца, если бывшие супруги не договорились решить этот вопрос полюбовно.

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