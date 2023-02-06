Психолог рассказала, как распознать в своём ребёнке агрессора: чем старше, тем сложнее

Тема буллинга среди подростков поднимается всё чаще и родители стремятся защитить своё чадо от издевательств, однако, не многие задумываются о том, что именно их ребёнок может оказаться агрессором, пояснила в беседе с Pravda.Ru психолог Дарья Дроженко.

По словам психолога, родители должны обращать внимание на поведение своего чада. Как правило, дети-буллеры закрыты и раздражительны. Кроме того, агрессоры остро воспринимают проигрыш.

"Если ребёнок вспыльчив, легко раздражается и долго находится в этом состоянии, проявляет неуважение к взрослым, часто вступает в споры, злопамятен, целенаправленно ломает игрушки или портит вещи других детей или взрослых, склонен нарушать правила, при этом игнорирует просьбы остановиться, чаще винит других в происшествиях и ссорах — это может быть тревожным сигналом о потенциальной агрессивности ребёнка", — пояснила Дроженко в беседе с Pravda.Ru.

При этом эксперт уточнила, что подобное поведение частично может проявляться эпизодически у детей в периоды возрастных кризисов: в 1 год, 2-3 года, 6-7 и 12-14 лет.

И чтобы наверняка понять, что происходит с чадом, родителям не стоит полагаться только на собственные ощущения, и необходимо обратиться к сторонним "наблюдателям".

Как подчеркнула психолог, ребёнок может вести себя дома примерно в силу угрозы наказания за проступки, тогда как в обществе сверстников проявлять агрессию.

"Из-за этого родители подростков часто могут не подозревать о наклонностях своих детей. Но агрессия в подростковом возрасте обычно идёт из более ранних лет детства. Ему запрещали злиться и обижаться, взрослые ругали и наказывали за то, что делали сами", — резюмировала эксперт.

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