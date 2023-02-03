Репортёр Андриенко сравнила признание Донбасса Россией с первым вздохом ребёнка

Репортёр Юлия Андриенко рассказала, что в 2014 году украинские боевики начали обстреливать Донбасс. ВСУ ударили по девятиэтажным жилым домам Авдеевки из реактивных систем залпового огня "Град".

"Люди тогда вообще не понимали. Они выходили на улицу и смотрели что-то летит, а летели куски осколков, кирпича и прочего", — вспоминает журналистка.

Однако самым сложным временем для Андриенко оказались годы Минских соглашений, когда ВСУ продолжали обстреливать мирное население, но мировые лидеры делали вид, что не замечают этого.

Воссоединение Донбасса с Россией репортёр сравнила с первым вздохом ребёнка и подчеркнула, что долгие девять лет ожидания не прошли даром.

"Потеря веры — это самое страшное, и никто из нас не вправе позволять себе это, какими бы мы ни были. Мы дали обет веры еще тогда, и отступить от этого было бы слишком просто, только потому что воды нет, потому что обстрелы, потому что хотелось бы всем быстрый хеппи-энд, как в сказке, но это жизнь", — рассказала Андриенко в беседе с argumenti.ru.

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