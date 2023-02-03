В московском хостеле вызвали экзорциста для изгнания духа из мигранта

Российские журналисты заявили, что экзорцист посетил хостел в Москве. Этого человека позвал соотечественник 18-летнего мигранта из Таджикистана.

Как заявили в "МК", в четверг, второго февраля, мужчина позвонил медикам и рассказал им, что в его знакомого вселился джинн. Молодой человек использовал странный голос и дёргался на кровати, отметил очевидец.

"Сказал, что шайтан живёт в нём (парне. — Прим. ред.) уже четыре года", — сообщил мужчина.

При этом он подчеркнул, что якобы одержимый человек не употребляет запрещённые вещества. Охранник хостела отметил, что после обряда экзорциста больной успокоился. Врачи смогли сделать молодому человеку укол, добавил сотрудник заведения.

Ранее Pravda.Ru рассказывала, как 51-летний бывший полицейский из Нью-Йорка Крис ДеФлорио решил заняться экзорцизмом.

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