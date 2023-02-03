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Политолог Бышок об идее лишать имущества уехавших россиян: нужно думать, как возвращать людей

Общество

Кандидат политических наук, политолог Станислав Бышок в беседе с Pravda.Ru прокомментировал инициативу лишать имущества граждан, покинувших Россию.

Политолог Бышок об идее лишать имущества уехавших россиян: нужно думать, как возвращать людей

Бышок отметил, что президент России советует в каждом конкретном случае давать правовую оценку. Он считает, что наказание для уехавших может быть разным — от повышения налога до запрета въезда в страну.

Политолог подчеркнул, что не поддерживает идею лишать людей гражданства.

"Я бы подумал в частных случаях о лишении гражданства тех людей, которые предлагают лишать гражданства", — выразил своё мнение эксперт, напомнив о том, что право на гражданство — это одно из базовых прав вообще, как право на жизнь.

Он объяснил, что лишить гражданства можно только тех лиц, кто не родился в России, а лишь после стал гражданином за какие-то заслуги.

Бышок считает, что необходимо думать о том, как вернуть людей на родину.

"Россия не полна без того миллиона человек, которые её покинули", — отметил политолог.

Он уверен, что спецоперация на Украине в какой-то момент перейдёт в дипломатическую стадию. Тогда, по его мнению, многие граждане РФ вернутся на родину.

Ранее Алла Пугачёва заверила, что в России у неё не осталось никакого имущества

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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